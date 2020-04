Brasil 16/04/2020 09:51 RdNews Bolsonaro posta vídeo do parlamentar mato-grossense sobre ações de governo Foto: Reprodução O presidente Bolsonaro ficou tão empolgado com um vídeo de dois minutos, produzido pela equipe de assessoria do deputado José Medeiros, pontuando as principais ações do governo, especialmente na área da saúde, que o reproduziu nas suas redes sociais no Twitter e no Instagram, onde tem 16 milhões de seguidores. Parlamentar mato-grossense, Medeiros é vice-líder do Governo na Câmara. A peça publicitária destaca, entre outras coisas, que o governo já investiu R$ 140 bilhões no combate ao coronavírus, contratando mais de 5 mil médicos, além da compra de mais de 500 mil unidades de testes rápidos para atender os Estados, e 15 mil respiradores e 2 mil leitos de internação instalados com ajuda da União. Na área da economia, cita o auxílio emergencial de R$ 600 reais por pessoa, beneficiando mais de 54 milhões.

