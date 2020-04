Brasil 17/04/2020 18:44 PF prende suspeito de venda de álcool em gel falsificado no Maranhão A Polícia Federal prendeu na tarde desta quinta-feira (16/4), junto com agentes da DENARC, um homem pelo comércio de álcool em gel falsificado, em Caxias, no Maranhão. A Polícia Federal recebeu a informação de que o suspeito estava trafegando em um veículo, comercializando e realizando a entrega do produto em diversos pontos da cidade. A abordagem policial, que contou também com uma equipe da Vigilância Sanitária. Ela ocorreu no Terminal Rodoviário, e com o suspeito foram encontrados 70 frascos da substância. O produto não possuía registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e os frascos não continham especificações de composição do produto, fabricante, origem e responsável técnico. O preso foi conduzido até a Delegacia Regional de Caxias e deve ser indiciado pelo crime de falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no artigo 273 do Código Penal Brasileiro. A pena prevista é de detenção de 1 a 3 anos e multa.

Voltar + Brasil