Brasil 20/04/2020 16:12 Jovem Pan Mais de 643 mil pessoas estão curadas da Covid-19 no mundo; no Brasil, são 22 mil EFE/Southside Hospital De acordo com levantamento do site ncov2019, que acompanha, em tempo real, os números do novo coronavírus pelo mundo, já são 643.230 pessoas recuperadas da Covid-19. No Brasil, são 22.130 curados da infecção causada pelo vírus. O balanço dá conta de que são 2.428.317 casos pelo planeta, sendo que, destes, 40.975 são casos graves. O número de mortos, por sua vez, chegou a 166.453. Os Estados Unidos são o país com os índices mais altos, com 765.914 mil infectados confirmados, e 41.124 óbitos. No entanto, são 71.012 sobreviventes.

