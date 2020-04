Brasil 22/04/2020 19:14 CNN - Brasil PDT pede impeachment de Jair Bolsonaro Foto: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo O PDT decidiu protocolar nesta quarta-feira (22) um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O documento é assinado pelo presidente do partido, Carlos Lupi, e por Ciro Gomes, candidato à Presidência da República em 2018 e um dos vice-presidentes da agremiação. Lupi afirmou que o PDT cansou de esperar uma posição unificada de outros partidos de esquerda e preferiu agir sozinho. Segundo ele, o documento que pede a saída de Bolsonaro lista oito crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, entre eles, seu comportamento na epidemia do novo coronavírus. "O presidente quebrou as normas da Organização Mundial da Saúde e, com suas saídas, colocou a saúde da população em risco", disse. Lupi citou também a participação de Bolsonaro, domingo, em ato em que manifestantes pediam um golpe militar. Em post publicado no Twitter, o presidente do PDT afirmou que Bolsonaro se comportou de maneira irresponsável "em meio à pandemia, estimulando indiretamente a contaminação de milhares de pessoas". Citou também "ataques constantes ao Congresso, Judiciário e à imprensa livre" por parte do presidente. De acordo com ele, o pedido de impeachment cita "as ameaças à democracia feitas pelo atual presidente."

Voltar + Brasil