Motivo da morte de homem de 60 anos causa confusão no jornalismo da Globo

A morte de um homem de 60 anos causou confusão no departamento de jornalismo da TV Globo na última terça-feira (21). O motivo do óbito de ‘Seu Severino‘ foi atribuído a duas causas diferentes em dois telejornais nacionais, e no mesmo dia. As informações foram divulgadas no blog da jornalista Keila Jimenez, do R7.

No Jornal Hoje, Sabina Simonato narrou a história do homem, que “teve um AVC e estava há dias no Hospital Municipal de Campo Limpo esperando por um leito de UTI”, mas acabou falecendo antes de ser transferido. De noite, no ‘Jornal da Globo’, a repórter Patrícia Falkowski falou sobre o caso do mesmo homem, informando que ele teria morrido de Covid-19, sem conseguir o leito de UTI.

Ainda segundo Keila Jimenez, a Globo tentou se explicar afirmando que Alexandre, filho do senhor Severino, informou que o exame para Covid-19 foi feito logo que o pai foi internado por causa do AVC, e que a declaração inclusive foi ao ar nos jornais locais.

A emissora completou dizendo que o ‘Jornal da Globo’ cometeu uma “imprecisão” ao dizer que o homem estava com a doença, quando na verdade era apenas uma suspeita.

Por fim, a colunista do R7 informa que a confusão gerou uma crise interna na emissora carioca e que poderá até resultar em demissão dos envolvidos.