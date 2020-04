Brasil 23/04/2020 16:11 noticias.band.uol.com.br Conselho Federal de Medicina libera hidroxicloroquina Ainda não há qualquer comprovação científica de que a hidroxicloroquina seja eficaz no tratamento da covid-19, mesmo assim membros do Conselho Federal de Medicina liberaram o uso do medicamento, após um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Também esteve na reunião o ministro da Saúde, Nelson Teich, que recebeu um parecer do órgão sobre a administração do medicamento em paciente com coronavírus. No texto, o órgão explicou que, para os contextos, a prescrição dessas drogas caberá ao médico, em uma decisão compartilhada com o paciente. Segundo o material, é difícil imaginar que em pacientes com lesão pulmonar grave e com insuficiências orgânicas, a cloroquina possa ter um efeito clinicamente importante. O primeiro cenário para o uso da cloroquina é o que engloba pacientes com sintomas leves, em início de quadro clínico, e que não tenham viroses como influenza, H1N1 e dengue. No segundo ponto, a aplicação ocorreria em casos considerados "importantes", mas ainda sem a necessidade de cuidados intensivos, ou seja, de UTI. Já no último caso, a administração da cloroquina estaria permitida em pacientes com estado crítico de saúde, e que já estejam ocupando leito de UTI, com respirador mecânico.

