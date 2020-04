Brasil 27/04/2020 07:58 www.poder360.com.br Bolsonaro tenta rebater Fantástico e é interrompido por internet ruim Foto: Reprodução O presidente Jair Bolsonaro tentou rebater neste domingo (26.abr.2020) reportagem do programa Fantástico da TV Globo, mas foi por 3 vezes interrompido em sua live no Facebook pela má qualidade da internet. Em 1 dos únicos trechos audíveis dos vídeos produzidos diretamente da residência oficial, o Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que o repórter que conduziu a notícia, Vladimir Netto, é filho da também jornalista Miriam Leitão. Ele também citou o fato de que a mulher do jornalista, Giselly Siqueira, havia sido assessora de imprensa do Ministério da Justiça do então ministro Sergio Moro. “O Fantástico acabou agora uma matéria onde quem apresentou foi o sr. Vladimir Netto, filho da Miriam Leitão, cuja esposa trabalhava até pouco tempo como assessora de imprensa DAS 6 do sr. Sergio Moro do Ministério da Justiça. Acho que só isso aqui já dá para [corta o vídeo]“, disse. Diferentemente do que disse Bolsonaro, Giselly não trabalhava com Moro até “pouco tempo”. Ela pediu demissão em 9 de julho de 2019. O repórter Vladimir Netto é autor do livro “Lava Jato – O juiz Sergio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil”, de 2016. Na obra, relata em detalhes toda a fase inicial da Lava Jato. Em todas as vezes que tentou falar com seus seguidores pela plataforma Bolsonaro foi interrompido por falhas na conexão com a internet. Na 3ª vez que entre ao vivo, de outro local do palácio que o original, ele inclusive reclama abertamente da internet presidencial. “Oi pessoal, vamos tentar pela 3ª vez a live. Se não for possível eu vou cancelar. Já determinei aqui que a internet do Alvorada não pode ser desse padrão que está aí. Eu acho que o presidente da República tem que ter uma internet, esse instrumento, para poder também trabalhar”, declarou. Como ele mesmo avisou, desistiu de se expressar sobre a reportagem depois das interrupções. O serviço de internet do Palácio da Alvorada é prestado pelo Serpro, empresa pública de tecnologia da informação. O presidente chegou a dizer em trecho inteligível que “contrariou seus princípios” para assistir à TV Globo. Fez isso porque havia sido avisado que a matéria seria “uma bomba”. A reportagem recapitula o andamento do inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a criação e disseminação de fake news. Segundo a emissora, o Planalto se preocupa que os inquéritos cheguem aos filhos do presidente que os inquéritos possam atingir dois filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, depois das acusações de Moro, que os delegados que estão no inquérito das fake news, que podem atingir Carlos e Eduardo, sejam mantidos em seus postos. Durante o vídeo, a relatora da Comissão Mista do tema do Congresso Nacional, Lídice da Mata (PSB-BA), afirma que as investigações dos congressistas se aproximam dos filhos do presidente Carlos e Eduardo Bolsonaro. Um é vereador pelo PSC do Rio de Janeiro e o outro é deputado pelo PSL de São Paulo. Clique aqui e veja os videos

Voltar + Brasil