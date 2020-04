Manaus bate novo recorde de enterros em um dia

A capital do Amazonas, Manaus, registrou um novo recorde de enterros neste domingo (26) em meio a pandemia do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, em 24 horas, foram registrados 140 sepultamentos e duas cremações. As informações são do G1.

Na semana passada, a cidade chegou a registrar 136 enterros e ultrapassou a média diária de 100 sepultamentos. Antes, a média em toda a capital amazonense era de 30.

Com a crise no sistema funerário, Manaus fez uma parceria com um crematório local. De acordo com as empresas privadas, elas que só possuem estoque de urnas funerárias para os próximos dez dias, caso a demanda permaneça alta.

O Amazonas já tem mais de 3,8 mil casos confirmados de coronavírus, e o número de mortes já ultrapassa 300.