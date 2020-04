Brasil 28/04/2020 08:54 veja.abril.com.br Bolsonaro confirma Mendonça na Justiça e Ramagem no comando da PF Foto: Divulgação O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta terça-feira, 28, o advogado André Mendonça para o Ministério da Justiça e Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. As indicações foram publicadas na edição desta terça-feira, 28, do Diário Oficial da União (DOU). As vagas na pasta e no comando da PF estavam abertas desde a última sexta-feira, quando Bolsonaro decidiu exonerar Maurício Valeiro da corporação e Sergio Moro deixou o governo após a decisão, ao alegar que o presidente tenta interferir politicamente na PF, o que Bolsonaro nega. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na noite de segunda-feira 27 a abertura de um inquérito para investigar as acusações do ex-juiz. Antes de ser nomeado ministro da Justiça, Mendonça estava à frente da Advogacia Geral da União (AGU) e Ramagem, amigo dos filhos do presidente, era diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Ele comandou a segurança do então candidato Bolsonaro durante a campanha de 2018. Para o lugar de Mendonça na AGU, Bolsonaro nomeou José Levi Mello do Amaral Júnior. Como mostrou a coluna Radar, a ida de Mendonça para a pasta deve resultar em uma cisão do Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública, desejo de Bolsonaro desde janeiro último. O assunto foi motivo de desconforto entre Moro e o presidente, inclusive.

