Brasil 30/04/2020 09:45 O Antagonista Bolsonaro defende volta do futebol e diz que chance de jogador morrer é “infinitamente pequena” Jair Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira o retorno do futebol brasileiro, mesmo em meio à pandemia da Covid-19 no país. Ele disse que o Ministério da Saúde e a Anvisa devem publicar recomendações para que os jogos voltem a ser disputados. “Não sou eu que vou abrir ou não o futebol. No momento, existe muita gente do meio futebolístico que é favorável à volta. Porque o desemprego está batendo à porta dos clubes também”, afirmou Bolsonaro em entrevista à Rádio Guaíba. “Com a idade jovem do jogador, caso seja acometido pelo vírus, a chance de ele partir para a letalidade é infinitamente pequena. Até pelo estado físico, pela rigidez do atleta.”

