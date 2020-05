Brasil 01/05/2020 09:29 www.poder360.com.br Grupo apresenta acusação contra Moro à Comissão de Ética Pública Sérgio Lima/Poder360 31.mar.2020 Um grupo de 14 advogados ingressou na 4ª feira (29.abr.2020) junto à Comissão de Ética Pública da Presidência da República contra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. Moro pediu demissão da pasta porque, segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro queria interferir politicamente na PF (Polícia Federal) por meio da nomeação de Alexandre Ramagem para a direção geral do órgão. Ramagem é amigo da família do presidente. No documento (íntegra – 423 kb), o grupo aponta desvios éticos cometidos por Moro ao negociar troca de favores, mediante a qual permaneceria à frente da pasta ministerial desde que viesse a ser posteriormente indicado ao cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). No despacho, de vinte e uma páginas, o grupo aponta uma ilegal vinculação da aceitação do cargo público pelo ex-ministro com seus interesses pessoais privados, ao negociar indevidamente o pagamento de pensão à sua família. “Jamais poderia 1 ministro de Estado, no exercício do cargo, condicionar qualquer conduta sua à garantia, pelo presidente da República, de indicação para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque a sua assunção ao cargo ministerial e as suas atitudes no exercício das elevadas funções do Poder Executivo foram evidentemente pautadas pela finalidade última de lograr uma vantagem de caráter eminentemente pessoal, sem qualquer correlação com o múnus próprio que deriva da chefia do Ministério da Justiça”, diz o grupo na petição. O documento ainda expõe a suposta omissão de Moro ao deixar de reportar às autoridades competentes atos ilícitos praticados pelo presidente Jair Bolsonaro dos quais teve ciência enquanto exercia a função de ministro. A petição a é assinada pelos advogados Celso Antônio Bandeira de Mello, Lênio Streck, Carol Proner, MarceloNeves, José Geraldo de Sousa Jr., Kenarik Boujikian, Antonio Maués, Vera Araújo, Marcelo Cattoni, Gisele Citadinno, Geraldo Prado, Weida Zancaner, Fábio Gaspar e Marco Aurélio Carvalho. MORO DIZ QUE APRESENTARÁ PROVAS AO STF Em entrevista à revista Veja, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmou que o governo nunca priorizou o combate à corrupção. Moro disse que não vai admitir ser chamado de mentiroso e que apresentará à Justiça, assim que possível, provas que mostram que o presidente teria tentado interferir indevidamente na Polícia Federal. “Nunca foi minha intenção ser algoz do presidente”. Durante a conversa com a revista, Moro recebeu uma mensagem no telefone. Segundo a reportagem, ele colocou os óculos, leu e franziu a testa. “O que foi, ministro?”, questionou o entrevistador. “O presidente da República anunciou que vai divulgar um ‘vídeo-bomba’ contra mim.” “E o que o senhor acha que é?”, perguntaram os profissionais de imprensa. Moro respirou fundo, ameaçou falar alguma coisa, mas, segundo a reportagem, conteve-se. Na entrevista, o ex-ministro afirmou que a política não está em seus planos —ao menos por enquanto.

Veja também sobre Moro Ética Pública advogados Jair Bolsonaro STF Voltar + Brasil