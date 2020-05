Brasil 04/05/2020 09:13 www.oantagonista.com BOLSONARO NOMEIA ROLANDO ALEXANDRE DE SOUZA PARA O COMANDO DA PF Reprodução/Internet Rolando Alexandre de Souza é o novo diretor-geral da Polícia Federal. A nomeação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ligado a Alexandre Ramagem — que chegou a ser nomeado por Bolsonaro, mas teve sua posse barrada por Alexandre de Moraes, do STF –, o novo chefe da PF era secretário de Planejamento e Gestão da Abin. Antes da passagem pelo órgão, Rolando Alexandre de Souza foi superintendente da PF em Alagoas (entre 2018 e 2019). Em setembro do ano passado, foi para a Abin a convite de Ramagem. Na PF, Rolando também foi chefe do Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos e passou pela Divisão de Combate a Crimes Financeiros e pela superintendência da corporação em Rondônia.

Veja também sobre ROLANDO ALEXANDRE DE SOUZA PF Diretor da PF Nomeia Bolsonaro Voltar + Brasil