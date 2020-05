Brasil 05/05/2020 11:35 Crianças com menos de 2 anos não devem usar máscaras Por possuírem vias aéreas muito pequenas, a máscara facial pode sufocar os bebês, segundo orientação divulgada pela Anvisa Foto: Reprodução Para as famílias que precisam sair na rua com seus filhos menores de dois anos, a Anvisa alertou que os bebês não devem usar máscara facial. A recomendação está no relatório de orientações sobre o uso não profissional de máscaras faciais divulgado no início do mês passado. A recomendação se deve ao fato de que os pequenos correm risco de sufocar com a máscara, pois ainda possuem vias aéreas muito pequenas. O acessório também pode causar estrangulamento nos bebês. A orientação já havia sido divulgada pela Academia Americana de Pediatria, e agora foi ressaltada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, o relatório enfatiza que as máscaras não devem ser utilizadas por pessoas com problemas respiratórios. ortanto, o mais recomendável é não sair na rua com seu bebê e manter o isolamento social. Além disso, a Anvisa reforça que a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada com outras pessoas. Como usar a máscara? O novo coronavírus pode não apresentar sintomas. Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou uma nota afirmando que o uso de máscaras pode ser feito pela população em geral que precisa sair de casa durante a pandemia, como forma de barreira mecânica. O Ministério da Saúde declarou que as máscaras caseiras podem ser utilizadas pela população a fim de diminuir o risco desse contágio. Confira algumas dicas de com usar a máscara caseira: Antes de colocar a máscara, higienize adequadamente as mãos

Coloque a máscara sob o nariz e boca, tomando cuidado para não deixar espaços entre a pele e a máscara

Mantenha as mãos higienizadas e evite tocar a máscara

Sempre remova a máscara pelas cordinhas e nunca toque na parte da frente, que cobre o rosto

Coloque a máscara usada em um saco plástico e volte a higienizar as mãos

