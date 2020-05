Brasil 08/05/2020 17:15 Estadão Conteúdo Bolsonaro cogita dividir Ministério da Justiça e Segurança Pública Foto: Reprodução Fundidos em uma mesma pasta no início do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), os ministérios da Justiça e da Segurança Pública podem voltar a funcionar separadamente. O presidente diz que o tema não está em sua pauta no momento, mas cogita separar os órgãos e afirma já ter obtido a aprovação de André Mendonça, recém-empossado ministro no lugar de Sergio Moro. Em conversa com jornalistas na frente do Palácio do Alvorada nesta quinta-feira, Bolsonaro admitiu a possibilidade de nomear um amigo, o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), para o Ministério da Segurança Pública, caso recrie a pasta. "Isso está na pauta desde a transição, quando resolvi fundir (a pasta da Segurança Pública com o Ministério da Justiça). A bancada de segurança não aceitou isso aí", disse o presidente em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente ressaltou que o assunto não está em pauta no momento, mas admitiu que Fraga teria chance de ser nomeado. "Ele é meu amigo desde 1982." Bolsonaro afirmou que já tratou com André Mendonça, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, sobre a recriação do órgão. "Sem problema", teria respondido Mendonça.

