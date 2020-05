Brasil 12/05/2020 17:26 www.poder360.com.br Defesa de Moro diz que vídeo de reunião não oferece risco à segurança nacional Sérgio Lima/Poder360 - 10.dez.2018 Rodrigo Sánchez Rios, advogado do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, disse nesta 3ª feira (12.mai.2020) que o vídeo exibido pela PF (Polícia Federal) da reunião ministerial de 22 de abril confirma as declarações de Moro sobre suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na PF. Ele também declarou que na gravação não há “menção a nenhum tema sensível à segurança nacional”. “Assistimos hoje ao vídeo da reunião interministerial ocorrida em 22 de abril. O material confirma integralmente as declarações do ex-ministro Sérgio Moro na entrevista coletiva de 24 de abril e no depoimento prestado à PF em 2 de maio. É de extrema relevância e interesse público que a íntegra desse vídeo venha à tona. Ela não possui menção a nenhum tema sensível à segurança nacional”, afirmou Sanchéz. O material foi exibido em diligência realizada nesta manhã em Brasília com a defesa de Moro, a AGU (Advocacia Geral da União), a PGR (Procuradoria Geral da República) e agentes da PF. Nessa 2ª feira (11.mai), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello autorizou que a Polícia Federal inspecionasse o HD com a gravação do encontro ministerial. Também ordenou que a corporação degrave tudo o que foi falado para que ele avalie se e o que poderá ser tornado público. O decano quer ter acesso ao material por escrito porque está em São Paulo, onde mora, e não pôde acompanhar a transmissão do vídeo para as partes envolvidas. O ministro tem 74 anos, idade que está na faixa etária do grupo de risco da covid-19. Por isso não esteve em Brasília para acompanhar a exibição da gravação.

Voltar + Brasil