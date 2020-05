Brasil 12/05/2020 17:59 R7 Covid-19 no Brasil: 6,9 milhões de testes já foram distribuídos no país Ueslei Marcelino/Reuters O Ministério da Saúde já distribuiu 6,9 milhões de testes para covid-19 aos estados brasileiros desde o início da pandemia. A ação faz parte do plano de ampliação de diagnóstico, batizado de “Diagnosticar para Cuidar”, que prevê a realização de 46 milhões exames (cerca de 22% da população do país) até o fim do ano. De acordo com informações divulgadas pela Pasta, nesta terça-feira (12), foram 2,1 milhões de unidades de RT-PCR, que detecta o vírus na fase aguda da doença, e outras 4,7 milhões de testes rápidos, que identifica os anticorpos em quem já foi infectado. A ampliação dos exames no SUS (Sistema Único de Saúde) deve ocorrer em junho, julho e agosto, com 13 milhões de RT-PCR e 8 milhões de testes sorológicos. Durante entrevista coletiva, na semana passada, Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do ministério, detalhou a capacidade atual da rede e como deve ficar após a implantação do plano. "Hoje, temos uma capacidade instalada de testes nos Laboratórios Centrais [em todas as 27 unidades da federação] de cerca de 2.700 testes por dia. Com essa estratégia, vamos chegar a quase 70 mil testes por dia.", disse Oliveira. O Ministério explicou, ainda, que as pessoas sem sintomas da doença serão testadas por meio do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O objetivo é aplicar o teste rápido em todas os cidadãos entrevistados pelo órgão federal. Com mais de 1,3 milhão de exames até o momento, o estado de São Paulo é o que mais recebeu ajuda do governo federal. De acordo com a Pasta, foram 1,1 milhão de testes rápidos e 200 mil RT-PCR. O reforço, no entanto, deve ser ampliado nos próximos meses.

