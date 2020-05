Congressistas pedem ao STF divulgação do vídeo de reunião ministerial

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e os deputados Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tabata Amaral (PDT-SP) pediram nesta 4ª feira (13.mai.2020) que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello torne público o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril.

Segundo depoimento ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, o presidente Jair Bolsonaro teria exposto no encontro suposta tentativa de interferência na PF (Polícia Federal), pedindo a troca na direção da corporação no Rio de Janeiro.

Na petição, os congressistas apontam que “está posto 1 esforço claro no sentido de fortalecer narrativas em desfavor dos fatos, ainda mantidos sob sigilo”.

“Tal situação permite que mentiras e desinformações sejam disseminadas, minando a credibilidade do próprio sistema democrático, alicerçado na transparência e na independência dos poderes. É preciso aclarar com luz solar todos os fatos, sob pena de eclipsar não só eventuais abusos e desvarios, mas a própria democracia brasileira”, disseram os políticos ao solicitar a publicidade do material.

O ministro Celso de Mello –relator do inquérito sobre a suposta interferência– deu 48 horas para as partes envolvidas se manifestaram sobre a retirada do sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O ex-ministro da Justiça Sergio Moro, a PGR (Procuradoria Geral da República) e a AGU (Advocacia Geral da União) serão consultados. Eis a íntegra da solicitação (184 KB).

O Poder360 apurou que não há frase direta de Bolsonaro pedindo a troca do superintendente da PF no Rio de Janeiro. O presidente teria dito apenas que corporação estava perseguindo sua família. A troca, segundo ele, seria para impedir essa perseguição, e não proteger seus filhos.

Na rampa do Palácio do Planalto, Bolsonaro disse na 3ª feira (12.mai.2020) que “não existem as palavras superintendente e Polícia Federal” na gravação. O mandatário se disse tranquilo sobre a possível divulgação do material.