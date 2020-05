Brasil 16/05/2020 17:47 Assessoria/Polícia Civil-MT GUARANTÃ DO NORTE: Operação Desbravadores prende suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubo Ação contou com apoio de equipes da Polícia Civil de Rondônia, do Bope e Rotam Foto: Divulgação Ação integrada da Polícia em Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá), com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil de Rondônia, prendeu três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de bens de alto valor. As três pessoas, dois homens e uma mulher, são suspeitas de integrar uma quadrilha que atua em roubo de camionetes e aeronaves. O grupo criminoso é alvo de investigação da Polícia Civil de Rondônia por suspeita de cometer vários crimes naquele estado. Em monitoramento da quadrilha, policiais civis do estado vizinho vieram a Mato Grosso e compartilharam informações com a Delegacia da Polícia Civil de Guarantã do Norte. Durante as diligências, os policiais apuraram que o grupo se hospedou em um hotel da cidade e estaria fortemente armado. Ao perceberem a ação policial, os suspeitos tentaram fugir e, considerando que o grupo estava fortemente armado e em área central da cidade, a Polícia tomou a precaução de não agir no momento e continuou o monitoramento. Durante as diligências, com apoio de equipes do Batalhão de Operações Especiais e da Rotam da PM, foi verificado que a camionete utilizada pelos suspeitos se deslocou em direção à cidade de Novo Mundo. Neste munícipio, a Rotam conseguiu abordar o veículo que estava com dois ocupantes e localizaram materiais utilizados em roubos, como armas, sendo uma de longo alcance. Quando as equipes de policiais civis retornavam a Guarantã do Norte, avistaram dois suspeitos, caminhando às margens da BR-163, que durante a abordagem atiraram contra os policiais. Um deles foi preso com uma pistola Glock 9 mm e o segundo fugiu em direção a uma mata. Foi realizado cerco policial com equipes da PM e da Polícia Civil em toda a área, mas, o suspeito foragiu. As buscas policiais continuam para localizar também outros dois suspeitos que compõem o grupo criminoso.

