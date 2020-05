Brasil 16/05/2020 18:33 EFE Mundo ultrapassa a marca de 300 mil mortos por covid-19, diz OMS SANJEEV GUPTA/EPA/EFE O mundo já registra 302.059 pessoas mortas por covid-19 e 4,42 milhões de casos da doença, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgados hoje. O número de casos diários se mantém estável há mais de um mês, com cerca de 80.000 infecções por dia. Já o de mortos parece estar em declínio - apesar de altos e baixos - com cerca de 4000 vítimas por dia. Há um mês, a quatidade registrada era o dobro. O continente americano é o mais afetado, com 1,9 milhão de contágios. Em seguida, estão Europa (1,84 milhão) e Oriente Médio (315 mil). Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Espanha e Brasil se mantêm como os países com mais contágios no mundo. O Brasil foi o último a superar a marca de 200 mil casos confirmados pela OMS. Já a Índia, em nona posição, tem 85 mil casos - e ultrapassou a China, que registra 84 mil. As estatísticas oficiais de cada país indicam que 1,77 milhões de pessoas já se recuperaram da covid-19, enquanto 44 mil pacientes - 2% dos casos ativos da doença - estão em estado grave.

