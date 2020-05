Brasil 16/05/2020 19:30 R7 Covid-19: Mourão faz quarentena após contato com servidor infectado Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo - 12.05.2020 O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está cumprindo período de isolamento social preventivo após um servidor público que esteve próximo a ele ser diagnosticado com covid-19. A informação foi confirmada neste sábado (16) por meio da assessoria de imprensa do Executivo. De acordo com o comunicado, o vice-presidente e a esposa, Paula Mourão, já foram submetidos ao PCR-TR (exame laboratorial) e estão em quarentena no Palácio do Jaburu, sede da Vice-Presidência, em Brasília. A agenda de Hamilton Mourão foi cancelada e ele não cumprirá expediente na próxima segunda-feira (18), data prevista para a divulgação dos resultados dos testes. Confira a íntegra do comunicado: Na manhã de hoje, sábado, 16 de maio, foi confirmado o teste positivo para o covid-19 de um servidor que esteve próximo ao Senhor Vice-Presidente da República na quarta-feira, dia 13. Imediatamente, o Vice-Presidente Hamilton Mourão e sua esposa Paula Mourão foram submetidos a teste para o covid-19, permanecendo isolados na residência oficial do Jaburu. O senhor Vice-Presidente da República não cumprirá expediente na próxima segundafeira, dia 18 de maio, aguardando os resultados dos testes, previstos para esse dia. Atenciosamente,

SÉRGIO PAULO MUNIZ COSTA

Chefe da Assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência

