Brasil 18/05/2020 18:56 Veja.com Coronavírus: primeira vacina testada em humanos tem resultado positivo © Thilo Schmuelgen/Reuters Os primeiros testes em humanos de uma vacina para Covid-19 chegaram a resultados positivos, diz a empresa americana de biotecnologia Moderna, responsável pelo desenvolvimento do produto. Nesta segunda-feira, 18, a organização afirmou que as oito primeiras pessoas imunizadas com duas doses do fármaco apresentaram resposta imunológica ao vírus semelhante à produção de anticorpos que ocorre no sangue de pacientes já recuperados da doença. O grupo de voluntários saudáveis que recebeu a imunização desde março não apresentou efeitos colaterais graves. A empresa afirmou que a vacina é segura e que está seguindo um rápido cronograma de estudos. A segunda fase da testagem, com 600 pessoas, iniciará em breve. Em julho, está previsto o início de uma etapa ainda maior, com milhares de voluntários saudáveis. Se os testes foram positivos, a vacina poderá ficar disponível para uso generalizado até o final deste ano ou início de 2021, disse Tal Zaks, diretor médico da empresa ao jornal The New York Times. A empresa afirma estar trabalhando para alcançar o maior número possível de doses do produto. Com a resposta inicial positiva, o mercado de ações americano teve alta nas bolsas o que refletiu também no mercado brasileiro. Por volta das 11h da manhã, o Ibovespa apresentava alta de 3,3% e marcava 80.116 pontos.

