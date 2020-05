Brasil 19/05/2020 14:37 R7 Brasil perde 106 profissionais de enfermagem no combate à covid-19 Rahel Patrasso/Reuters O Brasil acumula 106 mortes de profissionais de enfermagem por covid-19. Nos últimos cinco dias, de acordo com informações do (Conselho Federal de Enfermagem), foram reportados 16 novos óbitos confirmados. Mais de 15 mil trabalhadores, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, já foram afastados por suspeita ou diagnóstico comprovado desde o início da pandemia no país. Segundo o painel criado pelo órgão, 4.732 pessoas já foram diagnosticadas com a doença e outras 10.253 estão cumprindo ou cumpriram quarentena preventiva. O Ministério da Saúde contabiliza 31.790 profissionais de saúde infectados, apontou o último balanço divulgado pela pasta. Os dados oficiais indicam ainda que 114.301 casos estão sendo investigados em todas as regiões. Na semana passada, durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília, Eduardo Macário, secretário substituto de Vigilância em Saúde, admitiu que o crescimento de ocorrências entre trabalhadores da linha de frente tem preocupado o governo. "O trabalho que tem sido feito pelos profissionais de saúde no enfrentamento ao novo coronavírus tem nos preocupado bastante, principalmente devido ao número de afastamentos”, disse o secretário substituto.

Voltar + Brasil