Brasil 21/05/2020 06:07 Equipe de reportagem afiliada da TV Globo é atacada por homem Equipe reportagem afiliada da TV Globo é atacada por homem em Barbacena, interior de Minas Gerais. Os profissionais faziam uma matéria sobre militares com Covid-19. O repórter cinematográfico Robson Panzera tentou se defender, mas foi agredido e teve o equipamento danificado. De acordo com Guilherme Amado, da Época, a repórter Thais Fulin, colega de Robson, filmou a agressão, feita por um homem identificado e já detido, Leonardo Rivelli. A polícia compareceu ao local e o prendeu em flagrante. Panzera teve a mão fraturada e foi encaminhado ao Hospital Regional de Barbacena para receber atendimento médico. A reportagem era sobre uma denúncia publicada nesta terça na imprensa local de que sete integrantes da Epcar estão com Covid-19.

Voltar + Brasil