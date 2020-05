Brasil 21/05/2020 16:50 Tácio Lorran Metrópoles Jair Bolsonaro tentou alterar bula da cloroquina, afirma ex-ministro Mandetta O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta revelou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou alterar a bula da cloroquina, apontada como um possível medicamento para tratar a Covid-19. A ideia, segundo Mandetta, era colocar “indicação para Covid-19” na bula, o que seria feito por meio de decreto presidencial. Em entrevista à Globo News, nessa quarta-feira (20/05), o ex-ministrou relatou que Bolsonaro chegou a se reunir com dois médicos, “que estavam com a redação de um provável ou futuro decreto presidencial”. “E a ideia que eles tinham era de alterar a bula do medicamento na Anvisa, colocando indicação para Covid-19”, detalhou Mandetta Ainda segundo o ex-ministro da Saúde, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, estava presente no encontro, mas não chegou a concordar com a proposta. Também participaram integrantes da Advocacia-Geral da União (AGU).

Veja também sobre Jair Bolsonaro ex-ministro Mandetta cloroquina bula Voltar + Brasil