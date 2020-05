Testes Moleculares inicia testagem em massa no Brasil, e é a primeira a entregar resultado do PCR no mesmo dia

A Testes Moleculares, empresa de Biomedicina e Tecnologia, está inaugurando no Brasil um modelo inédito de realização de testes moleculares em massa, com potencial para a realização de mais de 100 mil testes por dia, de acordo com cronograma de montagem e entrega das unidades, em qualquer região do País, e com divulgação de resultados apenas cinco horas após a coleta, por meio de aplicativo. É a única empresa no Brasil com essa capacidade para testes em massa e a entregar resultados de testes moleculares no mesmo dia, detectando o vírus já a partir do primeiro dia de contágio.

O teste realizado é um PCR em tempo real, de alta sensibilidade e especificidade, que apresenta 100% de eficiência nos resultados, sem risco de falsos positivos como ocorre com o teste sorológico e o teste rápido realizado com coleta de sangue. Já aprovado pela FDA (Food and Drug Administration), o órgão regulador norte-americano, e pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o teste é fornecido pela SEEGENE - empresa coreana líder de mercado, protagonista na vitória contra o COVID-19 em seu país e pioneira em PCR para detecção do SARS-CoV-2 em seres humanos. Além desta metodologia, a solução da Testes Moleculares inclui equipamentos e insumos adquiridos junto aos melhores fornecedores mundiais, e tecnologia de ponta, com testes automatizados, robotizados e gerenciados por Inteligência Artificial.

A testagem pode ou não ser agendada por meio de aplicativo e é feita por meio do modelo drive-thru, contando com a orientação de uma equipe de atendentes, produtores, enfermeiros e biomédicos, para garantir segurança tanto para quem vai de carro, moto ou a pé.

Com 10 anos de atuação no País, a Testes Moleculares dará início, em poucos dias, a um projeto de grande dimensão, para realização de testes em massa, em torno de 1.500 por dia, em um município da Região Norte do País, contribuindo para que as autoridades desenvolvam uma ação de isolamento e tratamento rápido, antes mesmo que surjam os sintomas ou que outras pessoas sejam contaminadas.

Empresa que integra o Grupo ETG, a Testes Moleculares é gerida pela biomédica Dra. Alexandra Reis, expert em estruturação e desenvolvimento de exames moleculares em laboratório de rotina. Com participação em diversos projetos de saúde, públicos e privados (FIMEP), Ph.D. em vírus respiratórios pela USP e Pós Doutorada em Biologia Molecular, ela participou do desenvolvimento da solução de combate à Covid-19 da Testes Moleculares, que conta com testes RT-PCR na modalidade drive-thru, adaptável às condições do local de instalação em qualquer município ou região do território brasileiro.

"Queremos dar condições e estrutura para se ampliar massivamente a aplicação de testes moleculares de alta qualidade no País, de maneira segura e eficaz, viabilizando pontos de teste em larga escala inclusive em áreas críticas", afirma Gabriel Rodrigues, fundador e CEO da Testes Moleculares, ao destacar que a empresa é "a única hoje com capacidade para realizar testes em massa, em qualquer localidade do País, com precisão de 100% nos resultados e entrega no mesmo dia. "A nossa proposta é implementar um projeto modular e itinerante, altamente eficiente, para realizar exames em massa, atendendo à alta demanda de procedimentos relacionados à COVID-19", acrescenta.

O CEO da Testes Moleculares ressalta que esse sistema de testagem é uma solução para as empresas que estão empenhadas em apoiar o combate à COVID-19 em regiões que considerem prioritárias ou nas quais estão instaladas.

"Nosso objetivo é democratizar o teste molecular da COVID-19 como prevenção de futuro, com o apoio das empresas, que podem ter papel decisivo no controle da pandemia, independente da ação dos governos", afirma Rodrigues, ao observar que o combate à COVID-19 é fundamental para a retomada das atividades da economia. "A doação de testes moleculares é uma medida que vai muito além de minimizar os impactos gerados pela pandemia, pois permite atacar a raiz do problema, identificando os focos de contaminação com rapidez e permitindo agir também rapidamente no controle da sua disseminação", acrescenta Rodrigues

Sobre a Testes Moleculares

A Testes Moleculares é uma empresa de biomedicina, com perfil científico e que busca a fusão entre Saúde e Tecnologia. Conta com um time de mais de 100 especialistas da área de saúde, dirigidos pela Dra. Alexandra Reis com o apoio do biomédico Dr. David Falango, especialista em Microbiologia e Mestre em Gestão de Organizações de Saúde pela FMRP-USP, diretor do Laboratório Central de Patologia Clínica do HCFMRP-USP e que atuou, por seis anos, como o biologista encarregado do Laboratório de Sorologia do HCFMRP-USP.

Os laboratórios itinerantes são instalados diretamente nas áreas de coleta dos testes, em qualquer localidade do País, sem necessidade de transporte do material coletado para análise nos grandes centros. Cada laboratório conta com equipamentos de armazenamento, sala de paramentação, sistema de extração robotizado, fluxo laminar, equipamento de PCR em tempo real, além das estruturas de limpeza e de EPIs.