Brasil 07/06/2020 05:34 Poder360 CBF lança guia médico para orientar retorno do futebol Fernando Frazão/Agência Brasil A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) enviou aos presidentes de clubes na 6ª feira (5.jun.2020) guia médico com sugestões e recomendações para orientar o retorno dos treinos e competições de futebol no Brasil. O documento foi elaborado de acordo com normas técnicas da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde, do CFM (Conselho Federal de Medicina) e da AMB (Associação Médica Brasileira). Eis a íntegra (2 MB). Os treinos e campeonatos sob supervisão da CBF foram suspenso em 15 de março por causa da pandemia de covid-19. No documento, a organização afirma que o retorno de treinos é fundamental para “a manutenção do condicionamento físico-técnico” dos atletas, desde que tomadas todas as medidas de prevenção, como a testagem em massa. “O futebol é uma modalidade esportiva que extrapola a sua atividade fim, é considerada a ‘paixão nacional’ e está arraigada na cultura e no cotidiano da população brasileira, com capilaridade em todas as regiões e classes sociais”. A CBF também afirma que os clubes devem ter cuidados especiais com atletas e profissionais que possuem asma ou alguma doença crônica. Membros da comissão técnica, funcionários e grupo de apoio com mais de 60 anos ou indivíduos abaixo desta faixa etária com comorbidades devem ser mantidos afastados dos ambientes com grande concentração de pessoas. A retomada das atividades deverá ser feita em 5 fases: fase preliminar; fase de treinamentos individuais ou em pequenos grupos; fase de treinamentos coletivos; fase de competições; fase de acompanhamento A CBF também citou medidas de higiene e etiquetas que deverão ser reforçadas por cada clube: orientar todos os atletas e os trabalhadores do clube para que lavem as mãos com frequência com água e sabão ou que usem álcool em gel 70% com regularidade;

utilizar etiqueta respiratória (cobrir a boca ao tossir ou espirrar, não escarrar ou cuspir no campo);

etiqueta de cumprimento – não cumprimentar as pessoas com aperto de mãos ou tocando-as;

usar máscaras e/ou protetores faciais de uso individual (face shields), principalmente em locais fechados, todos que não estiverem em campo em atividade física;

garantir maior frequência da limpeza das superfícies, equipamentos utilizados para as atividades físicas;

sugerimos não fornecer alimentos em padrão bufê, para evitar contaminação no momento de servir. Em caso de flexibilização pelas autoridades sanitárias locais, o funcionário do restaurante servirá os alimentos usando máscaras e luvas, e todos os indivíduos deverão utilizar máscaras e mantendo o distanciamento mínimo de 1 metro ao servir-se para a refeição;

realizar reuniões técnicas preferencialmente em locais abertos e bem ventilados, colocando os atletas com distância mínima de 1 metro entre eles;

reforçar com os atletas para que adotem as medidas de prevenção (higienização de mãos, uso de máscara, etiqueta respiratória, nos seus domicílios e fora do clube) para proteger os demais membros do time, a si mesmos e, principalmente, sua família e a comunidade;

reforçar a orientação para que familiares e contactantes próximos avisem o médico do clube em caso de sintomas sugestivas de gripe para que sejam avaliados e orientados quanto à conduta, e encaminhados para o atendimento segundo as políticas de assistência à saúde, seja na rede pública ou na saúde suplementar.

