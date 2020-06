Brasil 15/06/2020 18:17 Poder360 Mendonça manda PF apurar charge que liga Bolsonaro à suástica nazista Sérgio Lima/Poder360 O ministro André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) disse nesta 2ª feira (15.jun.2020) que solicitou à Polícia Federal a abertura de 1 inquérito sobre publicação do jornalista Ricardo Noblat no Twitter. O jornalista compartilhou uma charge de Renato Aroeira associando o presidente Jair Bolsonaro ao nazismo. Na charge, o presidente da República é retratado com 1 pincel com tinta preta acrescentando traços à cruz vermelha que simboliza 1 hospital, transformando-a, assim, em uma suástica. O trocadilho faz alusão ao pedido de Bolsonaro para seus apoiadores irem a hospitais de campanha para ver se os leitos estão ou não todos ocupados por causa da pandemia. “Seria bom você fazer na ponta da linha. Se tem hospital de campanha perto de você, hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não”, disse Bolsonaro em transmissão nas redes sociais.

