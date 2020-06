Brasil 16/06/2020 15:17 PODER360 Cientistas britânicos encontram remédio que pode reduzir mortes por coronavírus CDC (via Unsplash) Pesquisadores britânicos identificaram remédio que pode reduzir mortalidade de pessoas infectadas com o novo coronavírus –causador da covid-19. Trata-se do dexametasona, que foi testada em 2.000 pessoas diagnosticadas com a doença. De acordo com resultados preliminares, o medicamento reduziu o risco de morte de pacientes graves de 40% para 28%. A comparação dos resultados foi feita em relação a 4.300 que receberam os cuidados comuns. Estudo completo ainda não foi publicado. Entre os que tiveram que receber oxigênio, a chance de morrer se reduziu de 25% para 20%. Para pacientes mais leves não houve constatação de melhora. “Os resultados preliminares do estudo Recovery são muito claros – o remédio reduz o risco de morte em pacientes com complicações respiratórias graves. A Covid-19 é uma doença global – é fantástico que o primeiro tratamento que demonstradamente reduz a mortalidade esteja instantaneamente disponível em todo o mundo”, afirmou Martin Landray, professor de medicina e epidemiologia do Departamento de Saúde da População da Universidade de Oxford, 1 dos líderes do estudo. Segundo os pesquisadores, 5.000 vidas poderiam ter sido poupadas no Reino Unido se o remédio tivesse sido usado desde o início da pandemia. O corticóide reforça a capacidade do sistema imunológico e trata embolias causadas pelo vírus. O tratamento, de 10 dias, usa 60 mg da substância. Farmácias brasileiras vendem essa quantidade por menos de R$ 10. O hospital Sírio-Libanês já havia iniciado pesquisa (leia aqui a sinopse – 235 KB com a substância em 15 de abril. A dosagem total é diferente, de 150 mg em 10 dias. O resultado desse estudo deve sair em agosto.

