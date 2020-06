Brasil 21/06/2020 06:16 CNN Brasil Oito atletas e cinco funcionários do Corinthians testam positivo para Covid-19 Foto: Divulgação / Corinthians F.C O Corinthians afirmou, na noite deste sábado (20), que oito jogadores e cinco funcionários do clube testaram positivo para o novo coronavírus. O time se prepara para retomar os treinos na próxima segunda-feira (22), após a paralisação das atividades em decorrência da pandemia. Os atletas e funcionários que testaram positivo para a doença, ficarão isolados por mais 10 dias e realizarão novos exames antes de retornar às atividades com o restante da equipe. De acordo com o clube, atletas, comissão técnica, staff e funcionários do centro de treinamento Dr. Joaquim Grava realizaram exames laboratoriais nos dias 18 e 19 de junho. Após 190 testes de coronavírus, houve a confirmação de 13 contaminados, nenhum deles apresentou sintomas. O recém-chegado atacante Jô não foi testado e passará pelo procedimento no início da próxima semana. Ainda segundo o Corinthians, 19 atletas se apresentarão no centro de treinamento na segunda-feira, para a retirada de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que se tornarão de uso pessoal no dia a dia, além de materiais de treino como uniformes e chuteiras, que serão conduzidos e higienizados pelos atletas em suas casas. Retorno dos treinos Após reuniões com a Federação Paulista de Futebol, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo e clubes participantes da Série A1 do Campeonato Paulista, os clubes paulistas receberam a liberação para retomar as atividades, seguindo medidas preventivas e adotando o Protocolo de Retomada Gradual aos Treinos da FPF.

