Brasil 22/06/2020 07:16 Vacina para Covid-19 pode estar pronta no início de 2021, diz brasileira na OMS Foto: Reprodução/Internet Na última quinta-feira (18), a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esperar que centenas de milhões de doses da vacina contra Covid-19 possam ser produzidas ainda em 2020, considerando que cerca de 10 já estão em fase de testes em humanos. Quais são os próximos passos? E quais as perspectivas das pesquisas desenvolvidas aqui no Brasil? No E Tem Mais desta segunda (22), Monalisa Perrone conversa com a infectologista Cristiana Toscano. Ela é professora no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (UFG) e foi a única brasileira indicada para compor o grupo de trabalho de vacinas para a Covid-19 dentro da OMS, responsável por avaliar todas as possíveis vacinas contra o novo coronavírus desenvolvidas ao redor do mundo.

