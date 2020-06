Brasil 24/06/2020 18:20 LanceDo R7 Fla ataca Globo sobre transmissão do futebol: >Estamos atrasados> Divulgação/Flamengo Vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, cometou nesta quarta-feira (24) a Medida Provisória nº 984 - que dá prerrogativa exclusiva ao mandante de negociar o direitos de transmissão de seus jogos - e sobre os desdobramentos da mesma, uma vez que o Grupo Globo acionou a Justiça para evitar que o clube negocie ou transmita por conta própria a partida contra o Boavista, na próxima quarta, dia 1º de julho , pela Taça Rio - o segundo turno do Estadual. Segundo o VP, a ação da emissora não altera os planos do clube da Gávea. “O Flamengo entende que esse é o caminho natural. A MP ainda precisa ser julgada. A Globo está fazendo o que é do seu interesse. O Flamengo fará o mesmo. O Flamengo não tem contrato e está muito claro o que é mandante e não é mandante (na MP). Isso é claro até no contrato, uma vez que a Globo não paga a mesma quantia aos demais clubes que pagaria por não ter o Flamengo (entre os clubes que negociaram os direitos de transmissão do Carioca). Eles sabiam que não teriam nossos jogos. Isso já está precificado”, explicou Bap A medida provisória promovida pelo presidente Jair Bolsonaro, em 18 de junho, traz modificações à Lei 9.615/1998, a Lei Pelé. Além de dar uma prerrogativa exclusiva do mandante de negociar os direitos de transmissão de suas partidas, a medida também atingiu o sindicato dos jogadores de futebol. Antes, 5% dos direitos de transmissão ficava com essas organizações. A partir de agora, serão divididos igualmente aos atletas da partida, sem qualquer mediação.

