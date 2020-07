Brasil 30/06/2020 20:32 CNN, em São Paulo Carlos Alberto Decotelli confirma saída do Ministério da Educação Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Carlos Alberto Decotelli pediu demissão do Ministério da Educação nesta terça-feira (30), cinco dias após ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A saída foi confirmada pelo próprio agora ex-ministro em entrevista ao âncora William Waack. Ele não chegou a tomar posse do cargo — a cerimônia estava prevista para hoje, mas o Planalto informou nesta segunda (29) que o evento foi adiado e não tinha previsão para acontecer. Conforme apurou a analista da CNN Renata Agostini, o presidente deve aceitar o pedido, mas o ideal seria anunciar a demissão junto do novo sucessor — há uma corrida para uma definição ainda hoje. Desde o anúncio de que seria o novo titular da pasta, várias partes do currículo do ministro foram desmentidas . A universidade alemã em que dizia ter feito um curso de pós-doutorado negou que ele tivesse qualquer certificado pela instituição. A Universidade de Rosário, na Argentina, na qual ele dizia ter doutorado, veio à público dizer que sua tese não foi aprovada. Também foram encontrados indícios de plágio em sua dissertação de mestrado. O presidente Jair Bolsonaro chegou a publicar no Facebook uma nota de apoio à sua indicação na noite de ontem, em que dizia que Decotelli estaria enfrentando "todas as formas de deslegitimação para o ministério". Pouco depois, o analista da CNN Fernando Molica revelou que o economista, que se apresentava como professor, nunca teve cargo efetivo na FGV (Fundação Getúlio Vargas), o que teria agravado ainda mais a situação. Ontem, a FGV afirmou que Decotelli "atuou apenas nos cursos de educação continuada, nos programas de formação de executivos e não como professor de qualquer das escolas da fundação. Da mesma forma, não foi pesquisador da FGV, tampouco teve pesquisa financiada pela instituição". Decotelli culpa a fundação por sua saída do governo. "A estrutura pela qual a destruição da continuidade veio pelo fato fake da FGV divulgar que eu nunca fui professor da FGV. Então esta informação, divulgada pela FGV, fez com que o presidente me chamasse e dissesse que, se até a FGV, onde o senhor trabalha há 40 anos ministrando cursos, vários alunos têm seu nome impresso nos certificados, e está negando que o senhor é professor da FGV, então é impossível o governo continuar sendo questionado das inconsistências em seu currículo, o que portanto tornou inviável minha permanência", disse ao âncora da CNN William Waack. A produção da CNN procurou novamente a FGV após as críticas do economista. Em nova nota, a instituição diz que "reitera a informação prestada anteriormente de que está apurando os questionamentos referentes à dissertação de mestrado do prof. Decotelli. Conforme a praxe do meio acadêmico, a FGV vai criar uma comissão específica para avaliar os fatos". O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou que havia um "constrangimento geral" entre aliados do presidente a respeito das inconsistências encontradas no currículo do novo ministro.

