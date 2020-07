Brasil 02/07/2020 16:36 Gabriel Vaquer / UOL Fla supera Gre-Nal e bate recorde em transmissão esportiva na internet Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Com a transmissão de Flamengo x Boavista na quarta-feira (1º), pela última rodada da Taça Rio, a Fla TV bateu recorde de audiência quando se trata de transmissões na internet no Brasil. Com a live em todas as plataformas digitais, o jogo ultrapassou Internacional x Grêmio pela Libertadores, transmitido pelo Facebook em março deste ano. Segundo a métrica de audiência em todos os lugares que o jogo foi exibido (Facebook, YouTube, Twitter e MyCujoo), a partida do Estadual do Rio ultrapassou a marca de 2 milhões e 200 mil espectadores simultâneos por volta das 22h15. O recorde antigo era de 2 milhões e 100 mil. Além da marca imponente na internet como um todo, Flamengo x Boavista também se tornou o jogo ao vivo mais visto no YouTube brasileiro em todos os tempos, ao passar de 2 milhões de espectadores únicos. O jogo foi transmitido na Fla TV com narração de Emerson Santos e comentários de Alexandre Tavares e Raul Plassmann - este último, como convidado especial, por ter sido ídolo do Flamengo entre os anos 70 e 80 e comentarista por muitos anos da Globo em transmissões de futebol. Para a noite onde farejava recordes com o jogo do Carioca, o Flamengo contratou a empresa PlayRec Produções, que também faz transmissões de jogos para a Globo no Premiere, para auxiliar na transmissão. A produtora ofereceu infraestrutura de nove câmeras para o Rubro-Negro. Com mais três ou quatro usadas habitualmente pelo clube, a partida teve entre 12 e 13 câmeras captando tudo em campo. A transmissão na Fla TV ocorreu após a Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que dá ao time mandante o direito de veiculação de um jogo. A Globo tentou liminar para impedir a transmissão pelo YouTube, dizendo que a MP não valia para contratos em vigor. A Justiça negou a liminar em primeira instância. A Globo tentou recorrer, mas a Justiça do Rio não julgou o mérito em segunda instância antes do início do jogo, às 21h30.

