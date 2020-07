Brasil 09/07/2020 07:18 GE Fluminense bate Flamengo nos pênaltis, fatura a Taça Rio e times decidirão o título Carioca em mais duas partidas Após dias recheados de polêmicas e reviravoltas fora de campo em razão de uma disputa sobre os direitos de transmissão da partida desta noite, dentro de campo o Fluminense desbancou o favoritismo do Flamengo no Maracanã e, após empate em 1 a 1, conquistou a Taça Rio nos pênaltis. Muriel defende duas cobranças Gilberto e Pedro fizeram os gols de Fluminense e Flamengo, respectivamente, no tempo regulamentar. Na disputa de penalidades, Nenê, Hudson e Pacheco converteram para o time tricolor, enquanto Dodi e Michel Araújo desperdiçaram. Pela equipe rubro-negra, apenas Gabigol e Pedro converteram. Léo Pereira chutou para fora, e Willian Arão e Rafinha pararam em Muriel. Carioca será decidido em mais dois jogos Com a conquista da Taça Rio pelo Fluminense, o título do Campeonato Carioca de 2020 será decidido em dois jogos finais, já que o Flamengo havia levado a Taça Guanabara. O primeiro jogo será no domingo, dia 12, às 16h, com mando tricolor. A partida de volta será na quarta-feira, dia 15, às 21h30, com mando rubro-negro. Confira a tabela.

