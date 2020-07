O encolhimento da economia atingiu mais o emprego para o sexo feminino

"Quando começou a quarentena, quis assumir sozinha diversas atividades da casa, pois achei que seria meu papel. Logo fiquei estafada. Um dia, houve um problema com meu cachorro, mas eu e meu marido est... Quando começou a quarentena, quis assumir sozinha diversas atividades da casa, pois achei que seria meu papel. Logo fiquei estafada. Um dia, houve um problema com meu cachorro, mas eu e meu marido estávamos em reuniões virtuais e demoramos a acalmá-lo. Com o episódio, conversamos e dividimos as tarefas. Combinamos que não teríamos atividades importantes do trabalho ao mesmo ... mas eu e meu marido estávamos em reuniões virtuais e demoramos a acalmá-lo. Com o episódio, conversamos e dividimos as tarefas. Combinamos que não teríamos atividades importantes do trabalho ao mesmo tempo, assim alguém sempre estaria disponível para emergências.” assim alguém sempre estaria disponível para emergências.”





Depois de seis meses do início da pandemia mundial do novo coronavírus, quatro meses depois de ela ter desembarcado no Brasil, já é possível enxergar quem mais saiu perdendo na brusca interrupção da a... Depois de seis meses do início da pandemia mundial do novo coronavírus, quatro meses depois de ela ter desembarcado no Brasil, já é possível enxergar quem mais saiu perdendo na brusca interrupção da atividade econômica, com as pessoas confinadas dentro de casa. da atividade econômica, com as pessoas confinadas dentro de casa.





Direto ao ponto: as mulheres estão sendo muito mais atingidas do que os homens. Sim, ressalve-se que a Covid-19 mata mais cidadãos do sexo masculino (58,5%) do que do feminino (41,5%). Direto ao ponto: as mulheres estão sendo muito mais atingidas do que os homens. Sim, ressalve-se que a Covid-19 mata mais cidadãos do sexo masculino (58,5%) do que do feminino (41,5%).

Mas na lida do cotidiano elas sofrem mais prejuízos do que eles, no aqui e agora, e muito possivelmente continuarão a pagar preço alto na retomada. Em todo o mundo, entre as mulheres empregadas, 40% d... Mas na lida do cotidiano elas sofrem mais prejuízos do que eles, no aqui e agora, e muito possivelmente continuarão a pagar preço alto na retomada. Em todo o mundo, entre as mulheres empregadas, 40% delas ocupam postos de trabalho nas áreas que mais perderam vagas durante a quarentena – varejo, hotelaria, alimentação. delas ocupam postos de trabalho nas áreas que mais perderam vagas durante a quarentena – varejo, hotelaria, alimentação.



O porcentual de homens que tiram o sustento em cargos nessas categorias de risco é de 36,6%. O porcentual de homens que tiram o sustento em cargos nessas categorias de risco é de 36,6%. A diferença parece estatisticamente pequena, mas entrega resultados claríssimos no Brasil: 7 milhões entre elas abandonaram a profissão ou a busca por recolocação profissional; entre eles, foram 5 mi... A diferença parece estatisticamente pequena, mas entrega resultados claríssimos no Brasil: 7 milhões entre elas abandonaram a profissão ou a busca por recolocação profissional; entre eles, foram 5 milhões (veja o quadro ao lado). No universo da informalidade, atingido de modo ainda mais duro, o quadro é pior: o bloco feminino é de 42%, e o masculino, de 32%. Ou seja: há mais mulheres, com ou se... milhões (veja o quadro ao lado). No universo da informalidade, atingido de modo ainda mais duro, o quadro é pior: o bloco feminino é de 42%, e o masculino, de 32%. Ou seja: há mais mulheres, Ou seja: há mais mulheres, com ou sem carteira assinada, onde ocorreram mais perdas. Ou seja: há mais mulheres, com ou sem carteira assinada, onde ocorreram mais perdas.