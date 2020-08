Brasil 03/08/2020 14:36 Gazeta Esportiva Torrent chega ao Flamengo almejando “projeto ganhador que dure muito tempo” Foto: Reprodução O técnico Domènec Torrent foi apresentado oficialmente no Flamengo na tarde desta segunda-feira. Em suas primeiras declarações como comandante do Rubro-Negro, o catalão projetou um trabalho vitorioso e citou o legado de Jorge Jesus. Torrent inciou a entrevista coletiva destacando a felicidade de estar no Flamengo. O treinador também aproveitou para agradecer Pep Guardiola, com quem trabalhou em Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. “Quero agradecer finalmente a Pep Guardiola. Foi muito importante esses dez anos de trabalho. Todo mundo sabe que quando se está com o melhor do mundo se aprende muito. Sou muito feliz de fazer parte dssa grande nação. Na Europa, quando se fala de Flamengo, todo mundo sabe que é um dos grandes clubes do mundo. Espero seguir ganhando, sei que é muito importante para Flamengo, Barcelona… Clubes top. Me sinto feliz por fazer parte desse momento”, disse o treinador. O novo técnico do Rubro-Negro também apontou que pretende respeitar o trabalho que vinha sendo desenvolvido por Jorge Jesus, ainda que aos poucos pretenda aplicar suas ideias. “Respeito muito Jorge Jesus, ganhou tudo com o Flamengo. Nós temos nosso próprio estilo, pouco a poucovamos impletamentar. Mas pouco a pouco, tem que se respeitar o trabalho de Jesus e jogadores, foi um projeto ganhador. Aos poucos colocamos o nosso próprio, muito similar ao Jesus, ofensivo, mas com pequenas diferenças. Tem que se respeitar quando um treinador é jogador, conheço Jesus quando trabalhava no Benfica e Sporting, parece um grande técnico. Queremos continuar ganhando títulos, com nosso próprio estilo” explicou. Ainda sobre Jorge Jesus, Domènec negou que tenha contato com o português, mas ressaltou que seu objetivo é dar continuidade ao trabalho vitorioso. “Não tenho contato com ex-treinador, mas com todos do Flamengo que estão agora trabalhando. Vi muitos jogos do Flamengo, tenho claro como jogava Jesus e como eu quero jogar. O mais difícil quando você é vencedor é ser vencedor novamente. Estamos aqui para que o Flamengo seja vencedor por muitos anos. O mais importante é um projeto ganhador que dure muito tempo no Flamengo”, concluiu.

