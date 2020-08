Brasil 07/08/2020 09:54 Agências da Caixa funcionarão neste sábado para saques do auxílio emergencial e do FGTS; veja lista © Marcelo Camargo/Agência Brasil A Caixa Econômica Federal informa que 68 agências de Minas Gerais funcionarão em regime especial neste sábado (8), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. Em todo o país, 770 unidades estarão abertas. Confira a lista completa clicando aqui. O saque em espécie do Auxílio Emergencial poderá ser realizado por pessoas nascidas de janeiro a abril. Já o FGTS Emergencial só poderá ser sacado por trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, conforme calendário montado para evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas. Em Belo Horizonte, cinco agências farão o atendimento: duas no Centro (Rua Carijós e Rua Tupinambás), uma no Barreiro (Avenida Afonso Vaz de Melo), uma em Venda Nova (Rua Padre Pedro Pinto) e outra no Glória (Avenida Abílio Machado). A Caixa reforça que "não é preciso madrugar nas filas", pois todas as pessoas que comparecerem às agências serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o antendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h. Pagamentos A partir deste sábado, mais de 4 milhões de beneficiários, nascidos entre janeiro e abril, poderão sacar o benefício em caixas eletrônicos, lotéricas e correpondentes CAIXA Aqui, além de poder transferir os valores para contas da Caixa ou de outros bancos. Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro. Na próxima segunda-feira (10), a CAIXA credita o Saque Emergencial FGTS na conta Poupança Social Digital de aproximadamente cinco milhões de trabalhadores nascidos no mês de julho.

Voltar + Brasil