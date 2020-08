Brasil 07/08/2020 09:59 PODER360 Farmácias registram alta de 7,74% no faturamento do 1º semestre de 2020 Unsplash/Volodymyr Hryshchenko - 7.ago.2020 As farmácias faturaram 7,74% a mais no 1º semestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. O setor movimentou R$ 27,4 bilhões de janeiro a junho de 2020, contra R$ 25,4 bilhões nos mesmos meses do ano passado. Os dados foram compilados pela FIA-USP (Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo) e enviados ao Estado de S. Paulo pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias). A alta foi impulsionada pelos remédios que não precisam de prescrição médica e os que estão disponíveis nos balcões, como as vitaminas. O crescimento nesse segmento foi de 20,79%. Os medicamentos gerais ficaram em 2º lugar (alta de pouco mais de 9%), seguidos dos genéricos (8%) e itens de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (4,91%). O CEO da Abrafarma, Sergio Mena Barreto, disse em nota que “os consumidores se deram conta que pacientes com comorbidades correm maior risco de óbito por covid-19. Como legado da crise, esperamos que haja mais consciência por parte do usuário crônico de que é importante manter seu tratamento em dia”. Apesar da alta, os números de 2020 fazem com que o setor volte ao patamar de 2018 em termos de aceleração. Na comparação entre o 1º semestre de 2019 e o de 2018, o crescimento foi de 9,7%. Já entre janeiro e junho de 2018, comparado com o mesmo período de 2017, a alta foi de 7,54%, semelhante ao valor divulgado agora. Barreto acredita que a desaceleração ocorreu por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Para ele, o resultado é explicado pelo fato de muitas farmácias estarem em áreas de shoppings e escritórios comerciais, afetadas pelo isolamento social. “Perderam vendas para farmácias de periferia das cidades”, disse.

Voltar + Brasil