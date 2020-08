Brasil 31/08/2020 16:40 www.metropoles.com Milton Neves chora ao vivo na rádio após morte da esposa: “Fui a nocaute” O apresentador se emocionou ao resgatar o passado de 52 anos ao lado da mulher, Lenice, que morreu no domingo em decorrência do câncer REPRODUÇÃO/INSTAGRAM MILTON NEVES Oapresentador esportivo Milton Neves, 69 anos, chorou na manhã desta segunda-feira (31/8) ao se despedir da mulher, Lenice Chame Magnoni Neves, 65, durante programa na rádio Bandeirantes. A mulher do jornalista morreu nesse domingo (30/8) em decorrência de câncer de pâncreas. “Minha gente, é o seguinte… Ontem de madrugada (domingo) fui a nocaute. Morreu minha única namorada, minha única noiva, minha única esposa de 68 até agora em 2020. Fomos estreantes na arte da sorte ou na coincidência de um relacionamento muito raro, considerando 52 anos a fio”, afirmou Milton Neves, emocionado. “Só quero mandar um beijo para ela e agradecer às milhares de mensagens de apoio”. O jornalista, chorando, também agradeceu aos clubes paulistas e à Federação Paulista de Futebol que expuseram o nome de Lenice nos placares eletrônicos dos jogos de fim de semana. De acordo com Milton, uma homenagem grande para a esposa que sempre foi discreta e jamais jogou futebol. “Até no dia da morte, você me ajuda. Deus te pague, vou cuidar por um tempo dos nossos filhos e netos”, despediu-se Milton Neves. O falecimento O casal ficou junto durante 52 anos – 42 casados – e tem três filhos e duas netas. Lenice estava internada em um hospital de São Paulo na luta contra o câncer. A notícia da morte foi dada pelo próprio apresentador, pelas redes sociais. “Último sorriso de minha esposa Lenice Chame Magnoni Neves, mas nesta madrugada o maldito câncer fez mais uma vítima. Foram 10 anos de namoro e 42 de casamento”, lamentou.

