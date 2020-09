Brasil 01/09/2020 16:50 www.poder360.com.br Deltan Dallagnol deixa coordenação da Lava Jato no Paraná Fernando Frazão/Agência Brasil O MPF (Ministério Público Federal) anunciou nesta 3ª feira (1º.set.2020) que o procurador da República Deltan Dallagnol está se desligando da força-tarefa da Lava Jato no Paraná “para se dedicar a questões de saúde em sua família”. Dallagnol esteve à frente da coordenação da força-tarefa por 6 anos, desde quando a 1ª operação foi deflagrada, em 14 de março de 2014. Ele também ocupava o cargo titular do 15º ofício do MPF no Paraná. “Por todo esse período, enquanto Coordenador dos trabalhos, Deltan desempenhou com retidão, denodo, esmero e abnegação suas funções, reunindo raras qualidades técnicas e pessoais. A liderança exercida foi fundamental para todos os resultados que a operação Lava Jato alcançou, e os valores que inspirou certamente continuarão a nortear a atuação dos demais membros da força-tarefa, que prosseguem no caso”, disse o MPF em nota. Em vídeo publicado no Twitter, Deltan Dallagnol disse que “a decisão é difícil”, mas que agora precisará se dedicar à sua família. O procurador da República disse que ele e sua mulher identificaram sinais de “regressão” no desenvolvimento de sua filha e, por isso, tomou a decisão. ALIADO DE ARAS ASSUME Em substituição, o procurador da República no Paraná Alessandro José Fernandes de Oliveira, que atualmente faz parte do grupo de trabalho da Lava Jato da PGR (Procuradoria Geral da República), assumirá as funções antes exercidas por Dallganol. “Quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, 1 procurador competente e colaborador da Lava Jato. Ele vai integrar uma equipe de 14 procuradores da República, que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente, e de 30 servidores públicos que atuam na Lava Jato em Curitiba”, disse Deltan. Segundo o MPF, Alessandro tem “reconhecida experiência” no combate ao crime organizado. Também é o membro com maior antiguidade na Procuradoria da República do Paraná a manifestar interesse e disponibilidade para coordenar os trabalhos da Lava Jato. Deltan, que solicitou 1 período de 15 dias para auxiliar na transição, deve assumir as funções de Alessandro, no 16º ofício do MPF no Paraná. Em nota à CNN, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que Deltan Dallagnol “oportunamente prestou relevantes serviços, mas a impessoalidade impõe que o serviço público seja realizado de maneira não personalista, propiciando que todos os membros da carreira tenham iguais oportunidades e prestem serviços de igual ou melhor competência”. LAVA JATO: DESTINO INDEFINIDO De acordo com a CNN, o procurador-geral da República, Augusto Aras, vai convocar uma sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público para decidir sobre a prorrogação, renovação ou não da força-tarefa no Paraná. Ainda não há data prevista para a realização da sessão. O prazo para análise encerra em 10 de setembro.

