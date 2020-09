Brasil 10/09/2020 07:01 R7 Homem é preso durante 'passeio' com crânios humanos amarrados em varal Renato Rios Neto / Rádio Itatiaia Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (9), após ser visto andando com quatro crânios humanos pelas ruas do bairro Saudade, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo a PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais), os moradores da região fizeram várias denúncias sobre o indivíduo, que estava carregando os ossos amarrados em uma corda de varal. Os agentes foram até o local e prenderam o homem, que afirmou ter furtado as ossadas do Cemitério da Saudade. Funcionários do local confirmaram que o suspeito pulou o muro do cemitério horas antes da ocorrência. De acordo com uma moradora que preferiu não se identificar, o homem já havia sido flagrado deixando o corpo de um bebê no portão de uma das casas do bairro. A Polícia Militar confirmou que o suspeito já havia sido preso em 2014 e 2018 mas não detalhou quais foram os crimes. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Ceflan (Central de Flagrantes) do bairro Floresta, também na região Leste da capital.

