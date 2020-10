Brasil 02/10/2020 06:43 www.poder360.com.br 8 em cada 10 candidatos a prefeito já concorreram em outras eleições Sérgio Lima/Poder360 - 7.out.2018 Levantamento do Poder360 cruzando mais de 2 milhões de CPFs mostra que 77% dos candidatos a prefeito nas eleições de 2020 já participaram de pleitos anteriores. Se considerarmos todos os candidatos (incluindo os que disputam o cargo de vereador), a proporção é de 41,5%. Os que já estiveram em outras corridas eleitorais são 14.804 dos 19.165 candidatos a prefeito inscritos até agora no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O partido com maior taxa de candidatos a prefeito que já estiveram em outras eleições é o PSDB: 85%. MDB e PSTU, ambos com 84%, vêm em seguida. As 3 siglas são também aquelas com a maior média de idade entre os postulantes (leia mais abaixo). O Novo, onde 70% dos 30 candidatos a prefeito nunca haviam disputado vagas, é o partido com mais marinheiros de 1ª viagem. TODOS OS CANDIDATOS: 41,5% SE REPETEM Se considerarmos todos os 559 mil candidatos das eleições 2020 –e não apenas os que tentam ser prefeitos–, 228 mil deles (41,5%) já participaram de alguma disputa eleitoral nos últimos 20 anos. São 321,5 mil aqueles concorrendo pela 1ª vez nos últimos 20 anos. Onde há menos renovação

PSTU (58% de candidatos repetidos) e MDB (49%) são os partidos com menor proporção de novatos. Onde há mais renovação

No recém-criado Unidade Popular, 88% dos 133 candidatos são marinheiros de 1ª viagem. Novo (83%) e PRTB (73%) vêm em seguida. METODOLOGIA O Poder360 cruzou os números de CPF dos 549 mil candidatos atuais com todos os que participaram de eleições municipais e gerais desde 2000. Os registros atuais de candidatura do TSE ainda passam por atualização e podem aumentar nos próximos dias. MÉDIA DE IDADE SOBE A média de idade dos candidatos que solicitaram registro para o as eleições municipais de 2020 é de 45,6 anos. O número cresce pelo menos desde 2012, quando era de 44,4 anos. São 3 partidos com a média de idade igual ou acima de 46 anos e 6 meses: PSTU, MDB e PSDB. O PSTU é também o que mais envelheceu no período. Em 2012, a média de idade dos postulantes era de 40,8 anos. Agora, é de 46,9. Apenas em 1 partido a média de idade fica abaixo dos 40 anos: o recém-criado Unidade Popular. Os 133 candidatos da legenda até agora têm, em média, 36,7 anos. De 2012 para cá, o PCO foi o partido em que a média de idade dos candidatos mais se reduziu. Era de 42,8 há 8 anos. Agora, é de 40,8. Além dele, o PCB também observou leve variação negativa na faixa etária: passando de 42,6 para 42,3 anos. As siglas acima foram as únicas que tiveram, em média, candidatos mais novos do que nos últimos pleitos. Todos os outros partidos observaram os candidatos que apresentam nas eleições envelhecerem. Os dados acima para 2020 são preliminares e podem se alterar nos próximos dias. Isso porque o TSE ainda está incluindo registros feitos nas últimas horas. O prazo para que os candidatos entregassem as informações à Justiça Eleitoral terminou às 19h de sábado (26.set.2020). Os pedidos de registro de candidaturas ainda serão julgados aptos ou inaptos pela Justiça Eleitoral. Candidatos podem ser proibidos de concorrer por diversos motivos, 1 deles é o enquadramento na lei da Ficha Limpa. Informações deste post foram publicadas antes pelo Drive, com exclusividade. A newsletter é produzida para assinantes pela equipe de jornalistas do Poder360. Conheça mais o Drive aqui e saiba como receber com antecedência todas as principais informações do poder e da política.

