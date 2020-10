Brasil 08/10/2020 05:24 METRÓPOLES Prejuízo: 30 mil galinhas morrem por causa do calor Mais de 30 mil galinhas morreram por conta das altas temperaturas registradas em Bastos, cidade com a maior produção de ovos do estado de São Paulo. Segundo informações do G1, em uma das granjas do município, que abriga um total de 800 mil aves, mais de 30 mil morreram por causa do calor. Em outra granja, que contém 35 mil aves, pelo menos 5 mil galinhas perderam a vida. De acordo com os avicultores, um calor tão forte nunca durou tanto tempo na cidade. O Inmet informou que a cidade de Bastos registrou temperaturas acima de 40ºC. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que a umidade ideal é entre 60% e 80%, mas o local ficou abaixo de 9% em alguns períodos. Segundo o avicultor e veterinário Sérgio Kakimoto, a temperatura ideal para as aves é de 28ºC. “Elas suportam um calor de até 39ºC, esse é o limite na sensação térmica, mas tem feito mais de 40ºC e elas não estão aguentando”, explicou. Os produtores disseram ainda que as galinhas estão bebendo mais água e se alimentando menos, o que faz elas botarem ovos menores e em menor quantidade. Estima-se que produção deve cair em 30%.

