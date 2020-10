PF achou dinheiro entre as nádegas de vice-líder do governo, diz revista

Alvo de mandado de busca e apreensão, o vice-líder do governo Bolsonaro, senador Chico Rodrigues (DEM-RR), teria sido flagrado pela Polícia Federal com dinheiro escondido entre as nádegas. A informação é da revista Crusoé.

Fontes que atuam no caso confirmaram à reportagem que os investigadores encontraram e apreenderam dinheiro em espécie. No entanto, não informaram onde as cédulas estavam escondidas.

O parlamentar foi revistado em operação da PF deflagrada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) na manhã desta quarta-feira (14/10). Os mandados foram cumpridos em Boa Vista, capital de Roraima,.

Chico é suspeito de supostamente promover desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia da Covid-19.