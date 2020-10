Brasil 23/10/2020 14:52 Sorteio da Liberta: Inter e Athletico com pedreiras, Palmeiras sortudo e Flamengo contra argentinos © Fornecido por LANCE! Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (23), as oitavas de final da Libertadores foram definidas. Sem nenhum clássico brasileiro, os jogos considerados mais difíceis ficaram para Internacional, que pegará o Boca Juniors, e Athletico-PR, que enfrentará o River Plate, ambos da Argentina, sendo que os brasileiros decidirão fora de casa. Por outro lado, o Palmeiras, o melhor classificado geral da fase de grupos, pegará o Delfín-EQU, enquanto o Santos, o segundo melhor, enfrentará a LDU-EQU. O Grêmio fará seus duelos das oitavas contra o Guaraní-PAR, e o atual campeão Flamengo enfrenta o Racing-ARG. Confira abaixo todos os confrontos das oitavas de final (Os times do pote 1, que ficam à direita, decidem a vaga em casa): Oitavas 1: Guaraní-PAR x Grêmio Oitavas 2: Independiente del Valle-EQU x Nacional-URU Oitavas 3: Delfín-EQU x Palmeiras Oitavas 4: Internacional x Boca Juniors-ARG Oitavas 5: Racing-ARG x Flamengo Oitavas 6: Libertad-PAR x Jorge Wilstermann (BOL) Oitavas 7: Athletico-PR x River Plate-ARG Oitavas 8: LDU-EQU x Santos Além disso, todo o chaveamento até a decisão foi realizado, mas sem datas e horários especificados por clube, que serão decididos posteriormente. Sabe-se que as oitavas acontecerão em 24 e 26 de novembro (ida) e 1 e 3 de dezembro (volta). Já as quartas serão em 8 e 10 de dezembro (ida) e 15 e 17 de dezembro (volta); as semis 5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta); e, por fim, a final será realizada em jogo único, no Maracanã, entre 20 e 30 de janeiro de 2021. A fase de grupos da competição chegou ao fim na última quinta-feira à noite com dois brasileiros em campo: Grêmio, que já estava classificado e empatou com o América de Cali por 1 a 1, e o Internacional, que perdeu do Universidad Católica por 2 a 1, mas ficou com a segunda vaga do grupo E. Os 16 times classificados (seis brasileiros) foram divididos em dois potes: no pote 1 ficaram os primeiros colocados de cada grupo e, no 2, os segundos. Os confrontos serão disputados em formado de ida e volta, com a decisão (segunda partida) na casa dos líderes das chaves – lembrando que, na Libertadores, vale a regra do gol fora. O Palmeiras foi o líder geral da fase de grupos, com 16 pontos conquistados (cinco vitórias e um empate). Alviverde, Flamengo, Grêmio e Santos classificaram-se em primeiro, enquanto Athletico-PR e Internacional ficaram com a segunda vaga de seus respectivos grupos. Já o São Paulo foi o único brasileiro eliminado nesta fase da competição e jogará a Copa Sul-Americana (o clube acabou em terceiro no grupo D). As outras equipes classificadas são: Independiente del Valle-EQU, Guaraní-PAR, Jorge Wilstermann-BOL, River Plate-ARG, LDU-EQU, Nacional-URU, Racing-ARG, Delfín-EQU, Boca Juniors-ARG e Libertad-PAR. Datas das partidas até a decisão: OITAVAS DE FINAL: 24 e 26 de novembro (ida) e 1 e 3 de dezembro (volta) QUARTAS DE FINAL: 8 e 10 de dezembro (ida) e 15 e 17 de dezembro (volta) SEMIFINAIS: 5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta) FINAL: Em jogo único, entre 20 e 30 de janeiro de 2021, no Maracanã

