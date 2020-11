Brasil 16/11/2020 09:57 Poder360 PF abre inquérito para apurar ataque hacker no TSE © Marcelo Camargo/Agência Brasil A Polícia Federal abriu inquérito para investigar 1 ataque hacker contra o sistema eletrônico do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Trata-se de 1 caso antigo, mas que veio à tona agora com a divulgação, nesse domingo (15.nov.2020), de dados de funcionários do Tribunal. Um grupo que se intitula como CyberTeam expôs na internet uma série de informações internas do TSE. De acordo com o grupo, a divulgação não tem necessariamente uma mensagem política e é apenas uma forma de fragilizar o Tribunal. Segundo o jornal O Globo, foram divulgadas informações sobre ministros que estavam na Corte em 2001, indicando que o ataque é antigo. O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, disse que houve outra tentativa de invasão no início da tarde desse domingo (15.nov), mas o ataque foi neutralizado. “Sobre a questão do ataque, para falar a verdade, tive conhecimento recente porque aconteceu agora há pouco. Soube que foi neutralizado, que foi esta tentativa de simultaneamente ter uma grande quantidade de pessoas entrando para derrubar o sistema. Isso foi neutralizado pelo TSE com o auxílio das empresas de telefonia”, disse a jornalistas na sede do Tribunal. “[O ataque] Partiu muito provavelmente, quase certo, de outro país. Às vezes você recebe ataque de outro país e alguém daqui reivindica para levar o crédito”. Barroso afirmou que o ataque não interferiu no processo eleitoral.

