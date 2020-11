'Robô mais moderno do mundo' retira câncer de fígado no Paraná

Alívio e alegria são os sentimentos que Suzana Nemeth, de 79 anos, diz sentir após ser a primeira paciente no sul do Brasil a fazer uma cirurgia de retirada de câncer no fígado - a hepatectomia - com o uso do robô "Da Vinci XI", considerado o mais moderno do mundo, conforme o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG).

"Eu tive uma trombose na perna, e ela foi parar no pulmão. Nos exames apareceram os problemas. A cirurgia foi no começo de outubro. A cicatrização a gente nem nota, nem se vê, parece só um risquinho. Fiquei no hospital menos de uma semana", contou ela.

A idosa mora em Paranaguá, no litoral do Paraná, e se deslocou até a capital para fazer o procedimento no HNSG.

Conforme o médico Eduardo José Brommelstroet Ramos, que comandou a cirurgia, Suzana está muito bem, fazendo apenas quimioterapia via oral.