Brasil 27/11/2020 07:04 Lance! Ruim para os dois! Figueirense e Botafogo-SP ficam no empate © Fornecido por LANCE! No Orlando Scarpelli, Figueirense e Botafogo-SP empataram sem gols. Com o placar, o Figueira fica com 21 pontos, na 18ª colocação. A Pantera é a 19ª, com 19 pontos. O Botafogo-SP iniciou a partida com muita velocidade e intensidade no campo de ataque. Antes do relógio marcar 20 minutos, a Pantera havia criado pelo menos quatro oportunidades claras, mas que não morreram dentro do gol por falta de capricho e defesas de Sidão. O Figueirense demorou a entrar no jogo, mas quando chegou perdeu uma chance inacreditável. Bruno Michel saiu na cara do goleiro, deixou o Darley no chão e com o gol escancarado chutou para fora. Antes mesmo do intervalo, Bruno Michel teve mais uma oportunidade. Na sobra do escanteio, o atacante soltou o pé e balançou o travessão. Na etapa final foi a vez do Figueirense se lançar ao ataque e tentar abrir o marcador. Porém, a pressão não deu o resultado esperado e o Bota segurou a igualdade. Com o duelo aberto, o Botafogo-SP aproveitou o espaço n sistema defensivo do Figueira e teve a bola do jogo. Rafinha arriscou e Guilherme Teixeira salvou em cima da linha.

