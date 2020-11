Flamengo: exame constata desequilíbrio muscular e Gabigol vira dúvida contra o Racing na Libertadores

O Flamengo informou neste sábado que exames realizados em Gabigol constataram desequilíbrio muscular. Através das redes sociais, o clube afirmou que o jogador se planeja para voltar aos trabalhos quando estiver 100%, para evitar lesão, deixando a enteder que pode ser dúvida para o confronto de volta contra o Racing na próxima terça, pelas oitavas de final da Libertadores.

Após marcar o gol no empate em 1 a 1 com o time argentino, na última terça-feira Gabigol deixou o campo no segundo tempo reclamando de dores. Aparentemente a situação física do jogador não gerou preocupação ao clube carioca, que previa utilizar o camisa nove por cerca de 60 minutos.

O Flamengo também informou que Diego Ribas sentiu dores musculares e realizou exame, que constatou apenas fadiga muscular. O jogadro seguira realizando trabalho específico.