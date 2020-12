Brasil 01/12/2020 06:56 Poder360 Justiça autoriza quebra de sigilo de dados de hackers suspeitos de atacar TSE © Marcelo Camargo/Agência Brasil A Justiça Eleitoral do Distrito Federal autorizou a Polícia Federal a quebrar o sigilo dos e-mails de 3 hackers suspeitos de invadir o sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Na decisão, a juíza Geilza Diniz, da 1ª Vara Eleitoral do Distrito Federal, também proíbe suspeitos de manterem contato entre si. A magistrada também ordenou a busca e a apreensão de documentos, roteadores de internet e dispositivos eletrônicos capazes de armazenar dados. O ataque hacker foi realizado em 15 de novembro, data do 1º turno das eleições municipais. A ação expôs informações administrativas de ex-servidores e ex-ministros da Corte eleitoral. Em 16 de novembro, a PF abriu inquérito para apurar o caso. De acordo com a corporação, as investigações apontaram que o grupo é formado por brasileiros e portugueses, sendo liderado por 1 cidadão português.

